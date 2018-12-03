На Урале оштрафованы колонии, заставлявшие заключенных работать сверхурочно и бесплатно
В Свердловской области за несоблюдение прав осужденных оштрафованы две колонии. Нарушения прокуратура обнаружила в ИК-19 и ИК-26 - обе располагаются в Тавде.
Заключенные, работающие на ставках из средств федерального бюджета, трудились без выходных, но оплату за сверхурочное время не получали. Кроме того, не велся должным образом учет отработанного ими времени.
- Прокуратура возбудила производства об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения исправительная колония № 19 оштрафована на 35 тысяч рублей, должностное лицо Исправительной колонии № 26 - на 2 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Сейчас трудовые права осужденных восстановлены.