2018-12-03T14:41:41+03:00
Общество

Свердловские эсеры будут думать, как наказать депутата, назвавшего журналистов бестолочами

Взыскание обсудят на заседании региональной ячейки партии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Свердловское отделение партии «Справедливая Россия» намерено наказать депутата, назвавшего журналистов бестолочами. В чем именно будет выражаться взыскание, пока неизвестно. Это эсеры обсудят сегодня.

Однако, сурового наказания Колесникова ожидать от партии не может априори, так как он не является членом «Справедливой России», а только лишь прошел в Гордуму по ее спискам.

Чуть ранее, на пресс-конференции, справедливорос Дмитрий Ионин заявил, что этим высказыванием Колесников оскорбил и его лично, так как депутат Госдумы состоит в Союзе журналистов.

Скандальное высказывание Александр Колесников сделал на заседании Гордумы Екатеринбурга на прошлой неделе. Коллеги депутата обсуждали взаимодействие со СМИ и предложили покупать у журналистов эфирное время и печатную площадь, чтобы чаще информировать горожан о своей работе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбург на пять дней окутает смог
Прокуратура предостерегла мэрию по сносу дома для нового зала филармонии
На Урале на церковную акцию по сбору макулатуры сдали медкарты пациентов хосписа
В Екатеринбурге ищут возможных жертв грабителя, отобравшего сумку у пенсионерки
На Урале оштрафованы колонии, заставлявшие заключенных работать сверхурочно и бесплатно
«Спецавтобаза» отстояла в суде статус регионального оператора по вывозу мусора
В «Кольцово» китаянка пыталась провезти контрабандой 15 килограммов шапок
После обвала крыши жители екатеринбургской хрущевки не пускают в дом капремонтников
В Свердловских лесах перед Новым годом усилят охрану елок и сосен
Глава ОБЭП Екатеринбурга встретит Новый год в СИЗО
Свердловчанка отсудила 75 тысяч рублей за обожженную в солярии грудь
В Екатеринбурге при столкновении Mazda и Volkswagen пострадал 3-летний малыш
Почта Екатеринбурга в преддверии Нового года устроит мастер-классы по скрапбукингу
СКР проверит инцидент с безумными кондиционерами в самолете, где летела группа «Чайф»
За выходные в Екатеринбурге поймали 29 пьяных водителей
На станции метро «Проспект космонавтов» скончался мужчина
Убил из гуманности: уралец до смерти забил собутыльника, у которого начался приступ эпилепсии