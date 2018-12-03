Свердловские эсеры будут думать, как наказать депутата, назвавшего журналистов бестолочами

СЕГОДНЯ 14:38 2018-12-03T14:41:41+03:00

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Свердловское отделение партии «Справедливая Россия» намерено наказать депутата, назвавшего журналистов бестолочами. В чем именно будет выражаться взыскание, пока неизвестно. Это эсеры обсудят сегодня.

Однако, сурового наказания Колесникова ожидать от партии не может априори, так как он не является членом «Справедливой России», а только лишь прошел в Гордуму по ее спискам.

Чуть ранее, на пресс-конференции, справедливорос Дмитрий Ионин заявил, что этим высказыванием Колесников оскорбил и его лично, так как депутат Госдумы состоит в Союзе журналистов.

Скандальное высказывание Александр Колесников сделал на заседании Гордумы Екатеринбурга на прошлой неделе. Коллеги депутата обсуждали взаимодействие со СМИ и предложили покупать у журналистов эфирное время и печатную площадь, чтобы чаще информировать горожан о своей работе.