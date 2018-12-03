2018-12-04T10:06:22+03:00
Недвижимость

«Спецавтобаза» отстояла в суде статус регионального оператора по вывозу мусора

Служители Фемиды признали законность проведения торгов и заключение контракта с МУПом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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«Свергнуть» МУП уже несколько месяцев пытается тюменская компания «Рифей»«Свергнуть» МУП уже несколько месяцев пытается тюменская компания «Рифей»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мусорного коллапса в Екатеринбурге не будет. Арбитражный суд Свердловской области оставил за «Спецавтобазой» статус регионального оператора по вывозу твердых отходов в восточной части региона.

«Свергнуть» МУП уже несколько месяцев пытается тюменская компания «Рифей», выигравшая право освобождать от куч хлама Север области. В компании уверены, что выигранные свердловчанами торги являются незаконными, равно как и подписанный с ними контракт.

Ранее тюменцы потребовали от суда запретить «Спецавтобазе» заключать новые договоры на вывоз мусора, но потом решили отказаться от ограничительных мер.

- Суд справедливо отказал «Рифею» в удовлетворении иска. «Спецавтобаза» по-прежнему региональный оператор по обращению с ТКО, - написал в соцсети замдиректора МУПа Эдуард Мансуров. - Прокуратура, к слову, нашу позицию поддержала. Пусть всегда торжествует справедливость.

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