В «Кольцово» китаянка пыталась провезти контрабандой 15 килограммов шапок

3 Дек. 13:19 2018-12-03T13:20:02+03:00

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Кольцовские таможенники задержали в аэропорту пассажирку из Китая, которую уличили в контрабанде. Женщина уверенной походкой прошла к «зеленому коридору», но изляшне громозкая и явно тяжелая сумка вызвала у проверяющих подозрение. Заглянув внутрь таможенники обнаружили 60 меховых шапок.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Каждый человек может провозить не более 50 килограммов багажа для личного пользования. Но товарные партии видно сразу: это однотипные изделия разных размеров. Да и сама владелица не скрывала, что работает на рынке, а головные уборы везла на продажу. Только вот о том, что нужно было заполнить декларацию и оплатить пошлину, она не знала, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Шапки у горе-продавца забрали. После точного определения их стоимости, женщине выпишут соответствующий штраф.