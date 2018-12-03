После обвала крыши жители екатеринбургской хрущевки не пускают в дом капремонтников

3 Дек. 12:18 2018-12-03T12:54:44+03:00

Крыша обрушилась в феврале этого года. Фото: СУ СКР по Свердловской области

За это на них подали суд

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Жители дома № 16а в Суворовском переулке боятся пускать в свое жилище представителей фонда капитального ремонта. Всему виной обвал крыши, который произошел в феврале этого года и оставил дыру в потоке квартиры пенсионера и его внуков.

Коммунальщики же, наоборот, пытаются улучшить состояние кровли и уже обратились в суд, чтобы получить доступ к крыше.

- Чердачное перекрытие в доме находится в неудовлетворительном состоянии. Его усиление необходимо, так как есть угроза обрушения, - рассказали в производственно-техническом отделе фонда. - Поэтому нужен доступ во все квартиры, расположенные на верхнем этаже, чтобы выполнить усиление на всех проблемных участках перекрытия и далее перейти к его утеплению.

После обрушения крыши следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», но оно было прекращено в связи с примирением сторон.