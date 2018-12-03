В Свердловских лесах перед Новым годом усилят охрану елок и сосен

3 Дек. 12:09 2018-12-03T12:56:04+03:00

Даже на вырубку одного дерева нужно иметь лицензию Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В то время, как свердловчане продумывают меню новогоднего стола и решают, в каком месте поставить дома елку, лесничие во всеоружие готовятся защищать деревья. Департамент лесного хозяйства издал приказ о сохранности хвойных пород.

До 14 декабря во всех лесничествах региона должен быть подготовлен и утвержден план совместных действий с полицией. А уже на следующий день в лесных массивах начнется «охота» на браконьеров. В лесничествах сформируют специальные группы, которые будут следить за компаниями и частными лицами, ведущими заготовку и перевозку новогодних елей.

- Подготовленная система охраны елей в предновогодний период начнет активно действовать в лесах области с 15 декабря, - говорит заместитель директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области Алексей Пажетнов. - Это ежегодное мероприятие, в ходе которого работники лесничеств также проводят разъяснительная работу с населением о правилах заготовки новогодних елей и об ответственности за незаконную рубку.