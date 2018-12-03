2018-12-03T12:56:04+03:00
Общество

В Свердловских лесах перед Новым годом усилят охрану елок и сосен

С 15 декабря в массивах начнется «охота» на браконьеров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Даже на вырубку одного дерева нужно иметь лицензиюДаже на вырубку одного дерева нужно иметь лицензиюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В то время, как свердловчане продумывают меню новогоднего стола и решают, в каком месте поставить дома елку, лесничие во всеоружие готовятся защищать деревья. Департамент лесного хозяйства издал приказ о сохранности хвойных пород.

До 14 декабря во всех лесничествах региона должен быть подготовлен и утвержден план совместных действий с полицией. А уже на следующий день в лесных массивах начнется «охота» на браконьеров. В лесничествах сформируют специальные группы, которые будут следить за компаниями и частными лицами, ведущими заготовку и перевозку новогодних елей.

- Подготовленная система охраны елей в предновогодний период начнет активно действовать в лесах области с 15 декабря, - говорит заместитель директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области Алексей Пажетнов. - Это ежегодное мероприятие, в ходе которого работники лесничеств также проводят разъяснительная работу с населением о правилах заготовки новогодних елей и об ответственности за незаконную рубку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
60 лет Константину Кинчеву: лидер «Алисы» переписывался с убийцами и получил уважение воров
Ушла из жизни видная экс-чиновница мэрии Екатеринбурга
В Екатеринбурге ГАИшники создали е-mail для жалоб на опасные горки
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей