2018-12-03T11:28:55+03:00
Общество

Свердловчанка отсудила 75 тысяч рублей за обожженную в солярии грудь

Вместо загара женщина получила больничный и несколько судебных разбирательств
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
10 минут превратились в длительное лечение10 минут превратились в длительное лечениеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жительница Верхнесалдинского района хотела радоваться отражению в зеркале, а вместо красоты получила ожоги, перевязки и суды. Валерия мечтала о ровном бронзовом загаре и записалась в солярий салона красоты «Нефертити». За 10 минут ультрафиолета клиентка заплатила 200 рублей.

После загара женщина почувствовала жжение в груди, а на следующий день на коже появились волдыри и поднялась температура. Врачи диагностировали у Валерии инфицированный ожог молочных желез.

Вернуть деньги за солярий и компенсировать причиненный вред в салоне отказались, и Валерия подала в суд. Женщина просила взыскать 200 рублей за процедуру и 100 тысяч рублей за моральный вред.

Суд требования удовлетворил частично, взыскав с салона 75 тысяч рублей. Валерию такая сумма не устроила, и она подала апелляцию в Свердловский областной суд.

- Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о наличии причинно-следственной связи между качеством оказанных ответчиком услуг и причиненным истцу вредом здоровью, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Решение оставлено без изменения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24