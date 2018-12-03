Свердловчанка отсудила 75 тысяч рублей за обожженную в солярии грудь

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-03T11:28:55+03:00

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Жительница Верхнесалдинского района хотела радоваться отражению в зеркале, а вместо красоты получила ожоги, перевязки и суды. Валерия мечтала о ровном бронзовом загаре и записалась в солярий салона красоты «Нефертити». За 10 минут ультрафиолета клиентка заплатила 200 рублей.

После загара женщина почувствовала жжение в груди, а на следующий день на коже появились волдыри и поднялась температура. Врачи диагностировали у Валерии инфицированный ожог молочных желез.

Вернуть деньги за солярий и компенсировать причиненный вред в салоне отказались, и Валерия подала в суд. Женщина просила взыскать 200 рублей за процедуру и 100 тысяч рублей за моральный вред.

Суд требования удовлетворил частично, взыскав с салона 75 тысяч рублей. Валерию такая сумма не устроила, и она подала апелляцию в Свердловский областной суд.

- Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции о наличии причинно-следственной связи между качеством оказанных ответчиком услуг и причиненным истцу вредом здоровью, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Решение оставлено без изменения.