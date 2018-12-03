В Екатеринбурге при столкновении Mazda и Volkswagen пострадал 3-летний малыш

3 Дек. 10:44 2018-12-03T12:58:37+03:00

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В Екатеринбурге произошла авария, в которой пострадал трехлетний ребенок. ДТП случилось в Рижском переулке, здесь столкнулись Mazda и Volkswagen Passat.

Водитель немецкой иномарки, ехавшей в сторону Титова, не удержал машину на своей полосе и выехал на встречку, где врезался лоб в лоб в Mazda. От удара последнюю отбросило на припаркованную на обочине Deawoo Nexia.

- В ДТП пострадал 3-летний ребенок - пассажир Mazda. В нарушение ПДД мальчик находился на заднем пассажирском сидении на бустере, в то время как ребенок до семи лет должен перевозится в автокресле, которое соответствует его весу и росту, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Малыша доставили в детскую больницу № 9. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы.