2018-12-03T12:58:37+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге при столкновении Mazda и Volkswagen пострадал 3-летний малыш

Ребенка госпитализировали в детскую больницу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге произошла авария, в которой пострадал трехлетний ребенок. ДТП случилось в Рижском переулке, здесь столкнулись Mazda и Volkswagen Passat.

Водитель немецкой иномарки, ехавшей в сторону Титова, не удержал машину на своей полосе и выехал на встречку, где врезался лоб в лоб в Mazda. От удара последнюю отбросило на припаркованную на обочине Deawoo Nexia.

- В ДТП пострадал 3-летний ребенок - пассажир Mazda. В нарушение ПДД мальчик находился на заднем пассажирском сидении на бустере, в то время как ребенок до семи лет должен перевозится в автокресле, которое соответствует его весу и росту, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Малыша доставили в детскую больницу № 9. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей головы.

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