2018-12-03T12:59:32+03:00
Общество

Почта Екатеринбурга в преддверии Нового года устроит мастер-классы по скрапбукингу

Всех желающих научат делать поздравительные открытки ручной работы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Также на почте покажут уникальные ручные открытки, присланные со всего мираТакже на почте покажут уникальные ручные открытки, присланные со всего мираФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Главпочтамте Екатеринбурга в преддверии Нового года пройдет необычное мероприятие. Для всех желающих в почтовом отделении устроят мастер-классы по скрапбукингу, где клиентов обучат созданию подзравительных открыток ручной работы.

Сотрудники заметили, что последнее время екатеринбуржцы чаще отправляют друг другу не купленные, почти ничем не отличающиеся друг от друга открытки, а уникальные, сделанные только в одном экземпляре. И решили подогреть интерес к творчеству.

- Нас обрадовала и вдохновила эта тенденция. Несмотря на богатый ассортимент современных открыток, напечатанных типографским способом, многие клиенты предпочитают открытки ручной работы. Лично я тоже являюсь сторонником этого модного веяния и уже нарисовал несколько поздравительных открыток. Эти рисунки не претендуют на художественную ценность, скорее, это минималистические рисовальные пробы. Но мне кажется, что таким образом адресаты почувствуют мое особое к ним расположение, - сказал директор МР Урал Почты России Дмитрий Киселев.

Также на почте организуют выставку. Главными участниками станут коллекционеры, собирающие самодельные открытки из разных уголков мира.

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