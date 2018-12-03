За выходные в Екатеринбурге поймали 29 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-03T13:01:31+03:00

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В минувшие выходные сотрудники полка ДПС ГИБДД поймали на дорогах Екатеринбурга 29 пьяных водителей, 10 из них - отказались от освидетельствования.

Так в ночь с пятницы на субботу гаишники устроили погоню за водителем Daewoo Nexia, который который двигался по Суходольской со стороны Объездной дороги в сторону ЕКАД. Лихачем оказался 22-летний мужчина из Узбекистана с признаками алкогольного опьянения. На месте задержания выяснилось, что у нарушителя нет водительских прав.

- За три дня рейдов по ст. 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях возбуждено 21 административное производство, за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения к административной ответственности привлечены 23 водителя, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Только с начала 2018 года в Екатеринбурге выявили более 1500 пьяных водителей, на 367 из которых потребовали возбудить уголовные дела за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За последние 11 месяцев по вине таких водителей произошло более 50 ДТП, в которых погибли 10 человек, более 80 получили травмы.