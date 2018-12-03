2018-12-03T13:02:17+03:00
Происшествия

На станции метро «Проспект космонавтов» скончался мужчина

Ему около 25 - 35 лет.
Олег Галимов
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При себе у него не было документов. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»При себе у него не было документов. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
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Сегодня утром на станции метро «Проспект космонавтов» скончался мужчина. Предварительно известно, что мужчине стало плохо, и он скончался на месте.

Все произошло в вестибюле станции, территорию оцепила полиция.

- На вид 25 - 35 лет, - рассказал «КП» - Екатеринбург» глава СУ СКР по Орджоникидзевскому району Игорь Юдин. - При себе у него не было документов.

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