Убил из гуманности: уралец до смерти забил собутыльника, у которого начался приступ эпилепсии

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-03T13:03:38+03:00

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В Талице вынесли приговор местному жителю, который до смерти забил своего собутыльника. Трагедия произошла, когда обвиняемый Ярослав Корепанов пьянствовал в бане вместе со своим братом и его знакомым.

За пыпивкой мужчины начали спорить, а потом рассерженный Корепанов схватил обух от топора и начал бить им приятеля брата. После этого дебошир еще несколько раз ударил потерпевшего металлическим уголком.

- Чтобы сокрыть убийство Корепанов спустил труп в прорубь на реке Пышма, следы крови залил машинным маслом, сжег вещи потерпевшего и избавился от орудия преступления, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Тело погибшего было обнаружено лишь спустя три месяца. Ярослав Корепанов вину признал частично, заявив, что хотел облегчить участь приятеля.

- Он пояснил, что после того, как он нанес потерпевшему несколько ударов обухом топора, у того начался эпилептический припадок. В связи с этим, из соображений гуманности, он решил добить свою жертву, - сообщили в в СУ СКР по Свердловской области. - Следствие сочло эти показания как защитную позицию, не находящую подтверждений, так как ни из медучреждений, ни от лиц, общавшихся с потерпевшим, не было получено сведений о наличии заболевания.

Суд приговорил Ярослава Корепанова к девяти годам колонии строгого режима.