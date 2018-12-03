2018-12-03T08:48:53+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге задумались о создании гибридной уборочной техники

Мэрия готова профинансировать исследования
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский накануне лично проверил, как идет уборка городских улиц от снежных куч. Мэр вместе с главами районов посмотрел, где какие технологии есть, чтобы выбрать из них лучшие.

- Мы вместе посмотрели, сколько нужно дополнительно людей, коэффициенты использования техники так, чтобы машины работали в две-три смены, а также где есть слабые места с точки зрения ограждений. Это совершенно очевидная вещь, что ограждения являются грязесборниками, - сказал мэр.

Кроме того, Александр Высокинский предложил модернизировать чистку города, сделав ее более быстрой и качественной. Для этого планируется исследовать технологию создания гибридной уборочной машины.

- Договорились со специалистами дорожно-эксплуатационных управлений, что мы отдельно попросим посмотреть технологию, чтобы совместить несколько операций в одном механизме, - отметил глава города. - Мы готовы финансировать эти исследования, эти разработки, чтобы это сделали наши специалисты, тогда это будет эффективно работать.

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