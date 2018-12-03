2018-12-03T13:05:43+03:00
Общество

Платил алименты, но «забыл» про кредит: на Урале должник лишился УАЗа

Мужчине запретили пользоваться автомобилем, но он втихаря ездил на нем на работу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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В Каменск-Уральском закончилась эпопея с привлечением к ответственности хитрого должника. Мужчина не выплачивал банку кредит. Когда сумма долга достигла 100 тысяч рублей, к нему нагрянули приставы.

В счет погашения они хотели наложить взыскание на заработок неплательщика, но оказалось, что должник уже отдает половину дохода на алименты ребенку. Тогда было решено арестовать его автомобиль «УАЗ Патриот».

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Машину оставили владельцу на хранение владельцу, но категорически запретили ей пользоваться. Однако мужчина втихаря продолжал ездить на УАЗе на работу. Про долг он по-прежнему не вспоминал.

- В отношении должника составлен протокол за нарушение режима хранения и смену места хранения арестованного имущества. Должнику лично под роспись вручено требование предоставить ключи от автомобиля и документы на него, которое мужчина также проигнорировал. В связи с чем в отношении должника был составлен еще один протокол и назначен штраф в 5 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Арестованный автомобиль забрали. Если в установленный срок задолженность не будет погашена, машину в счет долга продадут на торгах территориальному органу Росимущества.

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