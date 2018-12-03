Лежал под ветками в мешке: в лесу Екатеринбурга спустя неделю нашли пропавшего подростка
В уральской столице нашли 16-летнего подростка, который странным образом пропал еще 27 ноября. В тот день Иван Тюменцев, как обычно, пришел на пары в колледж, но посреди занятий вышел из учебного заведения, оставив все свои вещи, и будто сквозь землю провалился.
Искать ребенка бросились, что называется всем миром, так как ко всему прочему у подростка есть проблемы со здоровьем. Несколько дней родственники Ивана, полиция и волонтеры прочесывали город.
Сегодня в полпервого ночи в дежурную часть позвонили медики детской «девятки» и сообщили, что Иван доставлен к ним. У мальчика обморожение пальцев рук и ног второй степени, но угрозы жизни нет.
- В ходе проверки установлено, что 37-летний местный житель с другом пошел прогуляться на базу отдыха на улице Фрезеровщиков, 200. Мужчины подошли к месту, где жгут костры, и увидели, что среди сухих веток кто-то зашевелился в строительном мешке. Это оказался разыскиваемый подросток, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу. - Мужчина развел костер, растопил снег, чтобы дать ребенку попить и вызвал скорую помощь.
Сам юноша признался, что последний день, который он помнит, это 27 ноября, когда он ушел из колледжа.