Лежал под ветками в мешке: в лесу Екатеринбурга спустя неделю нашли пропавшего подростка

СЕГОДНЯ 07:45 2018-12-03T09:04:32+03:00

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В уральской столице нашли 16-летнего подростка, который странным образом пропал еще 27 ноября. В тот день Иван Тюменцев, как обычно, пришел на пары в колледж, но посреди занятий вышел из учебного заведения, оставив все свои вещи, и будто сквозь землю провалился.

Искать ребенка бросились, что называется всем миром, так как ко всему прочему у подростка есть проблемы со здоровьем. Несколько дней родственники Ивана, полиция и волонтеры прочесывали город.

Сегодня в полпервого ночи в дежурную часть позвонили медики детской «девятки» и сообщили, что Иван доставлен к ним. У мальчика обморожение пальцев рук и ног второй степени, но угрозы жизни нет.

- В ходе проверки установлено, что 37-летний местный житель с другом пошел прогуляться на базу отдыха на улице Фрезеровщиков, 200. Мужчины подошли к месту, где жгут костры, и увидели, что среди сухих веток кто-то зашевелился в строительном мешке. Это оказался разыскиваемый подросток, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу. - Мужчина развел костер, растопил снег, чтобы дать ребенку попить и вызвал скорую помощь.

Сам юноша признался, что последний день, который он помнит, это 27 ноября, когда он ушел из колледжа.