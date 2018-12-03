Екатеринбуржцев ждет теплая и малоснежная неделя

СЕГОДНЯ 07:23 2018-12-03T13:07:47+03:00

Самым теплым будет вторник, всего -2 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Несмотря на то, что уже идет первая неделя зимы, погода пока не торопится морозить екатеринбуржцев. Наоборот, в ближайшую неделю в городе будет достаточно тепло.

В понедельник, 3 декабря, днем синоптики обещают -5 градусов, переменную облачность, без осадков. Ветер южный, 1 метр в секунду.

Во вторник, 4 декабря, днем температура воздуха составит -2 градуса, ночью -7. Будет пасмурно с прояснениями и небольшой снег. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

В среду, 5 декабря, днем столбики термометров покажут -4 градуса, ночью похолодает до -8. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду.

В четверг, 6 декабря, днем будет -6, ночью -9 градусов. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный, 2 метра в секунду.