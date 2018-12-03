Площадь пожара 600 квадратных метров: в Березовском сгорела пилорама

СЕГОДНЯ 07:08 2018-12-03T07:09:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березовском лесхозе на улице 124 квартал минувшей ночью разгорелся нешуточный пожар. Около часа ночи горожане, живущие неподалеку, заметили на территории небольшое пламя. Люди тут же вызвали пожарных, однако к моменту их приезда огонь бушевал уже на 600 квадратных метрах.

Пламя полностью охватило здание пилорамы. Потушить его удалось спустя два часа. К счастью, в момент возникновения ЧП рабочих внутри не было.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Для координации действий сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении были задействованы 11 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Пожарные дознаватели выясняют обстоятельства случившегося.