2018-12-02T10:41:31+03:00
Спорт

В Екатеринбурге трассу «Лыжни России» с окраины перенесут в центр города

На прежнем месте начали строить современный конгресс-холл
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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«Лыжня России-2019» традиционно пройдет в Екатеринбурге в феврале«Лыжня России-2019» традиционно пройдет в Екатеринбурге в февралеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице может смениться главная площадка для проведения забега «Лыжня России-2019». Последние годы трассу прокладывали возле «Экспо-центра», но в этот раз сделать этого не получится.

Территория превратилась в стройку. Возле выстаточного комплекса начали возводить конгресс-холл и парковку. Предварительно, лыжню перенесут на городскую набережную, к «Космосу». Это единственное место, которое отвечает всем требованиям проведения массового забега.

«Лыжня России-2019» традиционно пройдет в Екатеринбурге в феврале. Организаторы подготовят трассы как для профессиональных лыжников, так и для спортсменов-любителей.

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