2018-12-02T09:52:21+03:00
Общество

На свердловской трассе полицейские помогли роженице добраться до больницы

Женщина начала рожать прямо в машине
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МВД по Свердловской областиФото: ГУ МВД по Свердловской области
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Автоинспекторы Каменского района помогли молодой семье стать счастливыми родителями. Накануне утром к наряду ДПС, дежурившему на трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» подбежал испуганный мужчина.

Заикающимся голосом он объяснил, что у его беременной супруги отошли воды и она вот-вот родит. Своим ходом они вовремя добраться до роддома не успеют: либо встанут в пробку, либо придется «закрыть глаза» на дорожные знаки и нарушать скоростной режим.

- Командир взвода ОБ ДПС ГИБДД капитан полиции Николай Мурашов быстро откликнулся на просьбу. Патрульная машина со специальными сигналами сопроводила Lada Largus до Каменска-Уральского. На въезде в поселок Ленинский они передали роженицу врачам скорой медицинской помощи, которая уже ехала навстречу своей пациентке, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Как позже сообщила психолог перинатального центра, с мамой и малышом все в порядке. Новорожденного мальчика назвали Константином.

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