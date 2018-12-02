С такими друзьями врагов не надо: на Урале мужчина выбросил с балкона щенка своих приятелей

2 Дек. 09:35 2018-12-02T09:39:11+03:00

Ранее мужчина уже был судим за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Краснотурьинске будут судить местного жителя, который убил собаку своих друзей. 58-летний мужчина пришел в гости к приятелям, проживающим в пятиэтажке на улице Попова. Но вместо дружеских посиделок в квартире развернулось настоящее зверство.

- Действуя из хулиганских побуждений, мужчина сбросил с балкона на тротуар щенка, что повлекло гибель животного, - рассказали МО МВД России «Краснотурьинский». - Его личность установлена. Это местный безработный, ранее он уже был судим за кражу.

На живодера завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит до трех лет колонии.