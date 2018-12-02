2018-12-02T09:20:31+03:00
Общество

Житель Новоуральска обокрал место исправительных работ, куда его определили за кражу

Вор срезал провода уличного освещения, устроив блэк-аут на четырех улицах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Теперь молодому человеку грозит тюрьмаТеперь молодому человеку грозит тюрьмаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Новоуральске полицейские поймали вора-рецидивиста, оставившего без света четыре улицы. В течение почти целого месяца правоохранителям поступали жалобы на исчезновение из подвалов жилых домов кабеля уличного освещения.

Поймать злоумышленника помог один из автомобилистов, чей видеорегистратор заснял подозреваемого. Им оказался уже известный стражам порядка 22-летний парень. Несколько месяцев назад его задержали за кражу и отправили на трудотерапию подсобным рабочим в управляющую компанию. Недолго думая, парень и здесь разработал преступную схему.

- Он ходил по подвалам в рабочее время в униформе работника коммунальных служб, что естественно не вызывало ни у кого подозрений и позволяло оставаться ему неуловимым. Таким образом, на протяжении месяца вырезанный кабель он складывал в мешок и вывозил на «Мусоровозе» в лес, где обжигал, а затем сдавал в пункт приема металла, - рассказали в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский».

В результате улицы Юбилейная, Победы, Комсомольская и Автозаводская остались без фонарей. Ущерб УК составил 95 тысяч рублей, в то время как вор получил за провода только 7 тысяч.

Молодому человеку грозит до пяти лет колонии. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге трассу «Лыжни России» с окраины перенесут в центр города
На свердловской трассе полицейские помогли роженице добраться до больницы
С такими друзьями врагов не надо: на Урале мужчина выбросил с балкона щенка своих приятелей
На Среднем Урале для поиска пропавших начнут разводить сверхплодовитых овчарок
«Автомобилист» одержал самую крупную в сезоне победу, забросив 7 шайб «Барысу»
На ЕКАДе легковушка влетела в отбойник, а потом под Камаз
Дочь скандального уральского чиновника вылетела с шоу «Голос»
В Свердловской области создали департамент по борьбе с коррупцией
«Наташа его знала»: знаменитый экстрасенс назвала приметы убийцы девушек на Уктусе
Суд отказался смягчить приговор екатеринбурженке, убившей молодого мужа-футболиста
В Невьянске задержали двоих мужчин напавших на таксиста
В Свердловской области снова выросли цены на дизель и бензин
В начале 2019 года на экраны выйдет триллер с Мисс Екатеринбург в главной роли