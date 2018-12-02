Житель Новоуральска обокрал место исправительных работ, куда его определили за кражу

2 Дек. 09:13 2018-12-02T09:20:31+03:00

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В Новоуральске полицейские поймали вора-рецидивиста, оставившего без света четыре улицы. В течение почти целого месяца правоохранителям поступали жалобы на исчезновение из подвалов жилых домов кабеля уличного освещения.

Поймать злоумышленника помог один из автомобилистов, чей видеорегистратор заснял подозреваемого. Им оказался уже известный стражам порядка 22-летний парень. Несколько месяцев назад его задержали за кражу и отправили на трудотерапию подсобным рабочим в управляющую компанию. Недолго думая, парень и здесь разработал преступную схему.

- Он ходил по подвалам в рабочее время в униформе работника коммунальных служб, что естественно не вызывало ни у кого подозрений и позволяло оставаться ему неуловимым. Таким образом, на протяжении месяца вырезанный кабель он складывал в мешок и вывозил на «Мусоровозе» в лес, где обжигал, а затем сдавал в пункт приема металла, - рассказали в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский».

В результате улицы Юбилейная, Победы, Комсомольская и Автозаводская остались без фонарей. Ущерб УК составил 95 тысяч рублей, в то время как вор получил за провода только 7 тысяч.

Молодому человеку грозит до пяти лет колонии. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.