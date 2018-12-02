2018-12-02T08:36:10+03:00
Общество

На Среднем Урале для поиска пропавших начнут разводить сверхплодовитых овчарок

Первую собаку в племенной питомник привезут из Пермского края
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Изменить размер текста:

Ряды служебных собак Свердловского ГУФСИН пополнит новая порода собак. Через неделю, 10 декабря, в племенной питомник привезут первую для разведения бельгийскую овчарку. Щенку, родившемуся в Пермском институте ФСИН, пока еще полгода, но уже через год собака должна принесли приплод.

- Бельгийская овчарка будет использоваться для поиска сбежавших людей, для поиска различных предметов, - говорит начальник кинологической службы ГУФСИН РФ по Свердловской области, капитан внутренней службы Алексей Листратенко. - Особенность гладкошерстных бельгийских овчарок в том, что они холерики, очень подвижны и лучше всего подходят для розыскных мероприятий. Кроме того, дают приплод до 12 щенков, что выше, чем у немецкой овчарки.

Сейчас в областных учреждениях ГУФСИН всего 400 служебных собак, из которых только 25 - бельгийские овчарки. Одна из них - двухгодовалая Чесма, работающая в паре с младшим сержантом Христиной Шайдуллиной в новолялинской колонии № 54. Специализация собаки - поиск наркотиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге трассу «Лыжни России» с окраины перенесут в центр города
На свердловской трассе полицейские помогли роженице добраться до больницы
С такими друзьями врагов не надо: на Урале мужчина выбросил с балкона щенка своих приятелей
Житель Новоуральска обокрал место исправительных работ, куда его определили за кражу
«Автомобилист» одержал самую крупную в сезоне победу, забросив 7 шайб «Барысу»
На ЕКАДе легковушка влетела в отбойник, а потом под Камаз
Дочь скандального уральского чиновника вылетела с шоу «Голос»
В Свердловской области создали департамент по борьбе с коррупцией
«Наташа его знала»: знаменитый экстрасенс назвала приметы убийцы девушек на Уктусе
Суд отказался смягчить приговор екатеринбурженке, убившей молодого мужа-футболиста
В Невьянске задержали двоих мужчин напавших на таксиста
В Свердловской области снова выросли цены на дизель и бензин
В начале 2019 года на экраны выйдет триллер с Мисс Екатеринбург в главной роли