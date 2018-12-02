На Среднем Урале для поиска пропавших начнут разводить сверхплодовитых овчарок

СЕГОДНЯ 08:34 2018-12-02T08:36:10+03:00

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Ряды служебных собак Свердловского ГУФСИН пополнит новая порода собак. Через неделю, 10 декабря, в племенной питомник привезут первую для разведения бельгийскую овчарку. Щенку, родившемуся в Пермском институте ФСИН, пока еще полгода, но уже через год собака должна принесли приплод.

- Бельгийская овчарка будет использоваться для поиска сбежавших людей, для поиска различных предметов, - говорит начальник кинологической службы ГУФСИН РФ по Свердловской области, капитан внутренней службы Алексей Листратенко. - Особенность гладкошерстных бельгийских овчарок в том, что они холерики, очень подвижны и лучше всего подходят для розыскных мероприятий. Кроме того, дают приплод до 12 щенков, что выше, чем у немецкой овчарки.

Сейчас в областных учреждениях ГУФСИН всего 400 служебных собак, из которых только 25 - бельгийские овчарки. Одна из них - двухгодовалая Чесма, работающая в паре с младшим сержантом Христиной Шайдуллиной в новолялинской колонии № 54. Специализация собаки - поиск наркотиков.