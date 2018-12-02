«Автомобилист» одержал самую крупную в сезоне победу, забросив 7 шайб «Барысу»

2 Дек. 07:54 2018-12-02T07:56:13+03:00

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ХК «Автомобилист» записал на свой счет 27-ю победу в 34-х матчах КХЛ. Екатеринбуржцы буквально разгромили на выезде казахстанский «Барыс». На сегодняшний день команда из Астаны одержала 19 побед в 31-й игре и занимает пятое место в конференции на Востоке. Уральцы по-прежнему держат лидерство.

Соперники уже встречались в этом сезоне в Екатеринбурге, тогда победу со счетом 2:1 одержал «Барыс». Но повторить это на своем льду команде не удалось.

Счет на девятой минуте открыл Стефан Да Коста, а затем Александр Кучерявенко удвоил преимущество - 2:0. Во втором периоде хозяева одну шайбу отыграли, но Найджел Доус тут же забросил третью, а пустя полминуты Анатолий Голышев реализовал большинство - 4:1.

- На старте третьего периода Стефан Да Коста оформил дубль, а Артем Гареев стал автором шестого гола «Автомобилиста». Для него это очко стало сотым в регулярных чемпионатах КХЛ, - рассказали в ХК «Автомобилист». - На 49-й минуте Найджел Доус реализовал большинство. Все, что удалось «Барысу» - за две минуты до сирены забросить вторую шайбу.

Эта победа стала для «шоферов»самой крупной в сезоне. Следующая игра пройдет в КРК «Уралец» 7 декабря - в этот день стартует домашняя серия.