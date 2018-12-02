На ЕКАДе легковушка влетела в отбойник, а потом под Камаз

СЕГОДНЯ 07:25 2018-12-02T07:30:26+03:00

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На екатеринбургской кольцевой дороге накануне вечером произошла жуткая авария. На 54-м километре трассы Volkswagen Jetta вдруг вынесло на встречную полосу, на полном ходу иномарка врезалась в отбойник.

Фото: служба спасения "Сова"

Но на этом злоключения не закончились. От удара машину вновь отбросило на проезжую часть, где она лоб в лоб столкнулась с Камазом.

Фото: служба спасения "Сова"

От передней части легковушки ничего не осталось, у фуры же слегка разбит и помят низ кабины. Водитель грузовика не пострадал в отличии от тех, кто ехал в Volkswagen.

Фото: служба спасения "Сова"

- Водитель большегруза двигался по автодороге Пермь-Екатеринбург в сторону Серовского тракта. Со встречного направления выехал Volkswagen Jetta, водитель которого допустил наезд на ограждение, а затем в Камаз. Пострадали водитель и пассажирка, находившиеся в салоне Volkswagen. Они госпитализированы в ГКБ №36, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.