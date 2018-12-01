Дочь скандального уральского чиновника вылетела с шоу «Голос»
Арина Багрякова выбыла на этапе поединков
Ани Лорак сделала выбор в пользу итальянца Грациозо. Фото: скрин
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Дочь бывшего заместителя главы администрации свердловского губернатора Алексея Багарякова - Арина, выбыла из шоу «Голос» на этапе поединков. Выступление девушки показали на телеэкранах 30 ноября.
Соперником девушки стал итальянец Томас Грациозо, который также представлял команду Ани Лорак. Участники исполнили песню Set Fire to the Rain британской певицы Адель. В итоге Лоррак сделала выбор в пользу певца из Рима.
Напомним, что на этапе слепых прослушиваний Багрякова исполняла песню Yesterday группы The Beatles.