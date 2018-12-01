В Свердловской области создали департамент по борьбе с коррупцией

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-01T13:39:23+03:00

Также ведомство будет контролировать исполнение решений губернатора Куйвашева

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал департамент по противодействию коррупции и контроля в аппарате главы региона. Об этом сообщается в указе губернатора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, департамент будет бороться с коррупцией и контролировать исполнение решений губернатора. Ранее Куйвшев уже поменял структуру исполнительной власти региона.

Одна из основных причин таких изменений - исполнение майского указа президента, который затрагивает деятельность органов государственной власти и ставит целью сконцентрировать все ресурсы на обеспечение задач социально-экономического развития региона.