В Свердловской области создали департамент по борьбе с коррупцией
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал департамент по противодействию коррупции и контроля в аппарате главы региона. Об этом сообщается в указе губернатора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Согласно документу, департамент будет бороться с коррупцией и контролировать исполнение решений губернатора. Ранее Куйвшев уже поменял структуру исполнительной власти региона.
Одна из основных причин таких изменений - исполнение майского указа президента, который затрагивает деятельность органов государственной власти и ставит целью сконцентрировать все ресурсы на обеспечение задач социально-экономического развития региона.