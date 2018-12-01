Суд отказался смягчить приговор екатеринбурженке, убившей молодого мужа-футболиста

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-01T12:10:41+03:00

Она убили супруга через месяц после свадьбы. Фото: соц сети

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Свердловский областной суд не стал изменять приговор 44-летней Татьяне Самойловой, которая в мае этого года зарезала на кухне своего мужа Сергея Самойлова. Женщине назначили 8 лет колонии. Адвокат осужденной пытался доказать в апелляционной инстанции, что его подзащитная не могла совершить убийства.

Сергей увлекался футболом и даже играл за сборную вуза. Фото: соц сети

Сергей и Татьяна познакомились в апреле 2017 года и поженились через год. Пара жила в коммунальной квартире Татьяны на Елизавете, где и произошла трагедия. Примечательно, что до оглашения приговора женщина находилась не в СИЗО, а под домашним арестом.

Родственники Сергея были категорически против его неравного брака.