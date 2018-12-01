В Невьянске задержали двоих мужчин напавших на таксиста

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-01T10:06:03+03:00

Они также украли его сумку

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Накануне в Невьянске наряд службы вневедомственной охраны помог таксисту, на которого напали двое мужчин. Пострадавший рассказал, что во время очередной заявки между ним и пассажирами возник конфликт, в ходе которого его несколько раз ударили по голове. Испугавшись за свою жизнь, таксист вытащил ключи из зажигания и сбежал.

- Проехав к брошенному автомобилю такси, совместно с потерпевшим сотрудники войск правопорядка провели осмотр брошенной машины. В ходе осмотра была выявлена пропажа сумки с документами, принадлежавшей таксисту.

Вскоре, в районе улицы Кировградской, росгвардейцызаметили двоих молодых мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми, которые увидев патрульный автомобиль, попытались скрыться.

Подозреваемыми оказались 21-летние парни. Позднее выяснилось, что один из них уже был ранее судим за кражу.