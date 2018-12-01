2018-12-01T09:24:40+03:00
Экономика

В Свердловской области снова выросли цены на дизель и бензин

АИ-95 подорожал на 42 копейки, дизель - на 19 копеек.
Олег Галимов
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При этом цены на нефть упалиПри этом цены на нефть упалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области с 19 по 25 ноября 2018 года поднялись цены на топливо. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Среднему Уралу.

Согласно данным мониторинга, за последнее время АИ-92 подорожал на 19 копеек - с 42,40 до 42,59 рубля. Также на 42 копейки подорожал АИ-95 - с 42,66 до 43,08 рубля.

Стоимость дизельного топлива также выросла, но всего на 19 копеек - с 44,37 до 44,56 рубля.

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