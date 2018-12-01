2018-12-01T09:16:03+03:00
Общество

В начале 2019 года на экраны выйдет триллер с Мисс Екатеринбург в главной роли

По сюжету компания людей застряла на фуникулере в новогоднюю ночь
Олег Галимов
Поделиться:
Фильм выйдет в прокат 24 января. Фото: официальная группа фильма «ВКонтакте»Фильм выйдет в прокат 24 января. Фото: официальная группа фильма «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

В начале 2019 года в кинотеатрах выйдет отечественный триллер «Отрыв», в котором главную роль сыграла екатеринбургская модель Ирина Антоненко. Девушка становилась самой красивой жительницей уральской столицы в 2009 году, а в 2010 побеждала на конкурсе «Мисс Россия». Съемки фильма начались в октябре 2017 года, но уже 24 января он выйдет в прокат.

Трейлер фильма "Отрыв".Олег Галимов

По сюжету компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы встретить Новый год на склоне горы. Но на середине пути вагончик молодых людей застрял над пропастью, и герои начинают замерзать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24