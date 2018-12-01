В начале 2019 года на экраны выйдет триллер с Мисс Екатеринбург в главной роли

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-01T09:16:03+03:00

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В начале 2019 года в кинотеатрах выйдет отечественный триллер «Отрыв», в котором главную роль сыграла екатеринбургская модель Ирина Антоненко. Девушка становилась самой красивой жительницей уральской столицы в 2009 году, а в 2010 побеждала на конкурсе «Мисс Россия». Съемки фильма начались в октябре 2017 года, но уже 24 января он выйдет в прокат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/680285" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма "Отрыв".Олег Галимов

По сюжету компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы встретить Новый год на склоне горы. Но на середине пути вагончик молодых людей застрял над пропастью, и герои начинают замерзать.