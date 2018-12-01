В начале 2019 года на экраны выйдет триллер с Мисс Екатеринбург в главной роли
По сюжету компания людей застряла на фуникулере в новогоднюю ночь
Фильм выйдет в прокат 24 января. Фото: официальная группа фильма «ВКонтакте»
Изменить размер текста:
В начале 2019 года в кинотеатрах выйдет отечественный триллер «Отрыв», в котором главную роль сыграла екатеринбургская модель Ирина Антоненко. Девушка становилась самой красивой жительницей уральской столицы в 2009 году, а в 2010 побеждала на конкурсе «Мисс Россия». Съемки фильма начались в октябре 2017 года, но уже 24 января он выйдет в прокат.
Трейлер фильма "Отрыв".Олег Галимов
По сюжету компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы встретить Новый год на склоне горы. Но на середине пути вагончик молодых людей застрял над пропастью, и герои начинают замерзать.