В Екатеринбурге в декабре выступят Стас Михайлов, хор Турецкого и король романсов Сергей Дудинский

СЕГОДНЯ 16:39 2018-11-30T16:39:32+03:00

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Первый месяц зимы и предновогодние дни отличаются особым музыкальным изобилием. В Екатеринбург приедут звёзды отечественной эстрады, а также именитые исполнители классической музыки. Билеты уже начали раскупать, так что настало самое время определиться с выбором подарка на Новый год. А что может быть лучше похода на концерт талантливого исполнителя?

Любителям классики повезло - в декабре пройдет немало выступлений легенд академической музыки. 6 декабря уральскую столицу посетит знаменитый итальянский дирижёр Андреа Вителло. Вместе с камерным оркестром «В-А-С-Н» в Доме музыки он сыграет итальянские композиции, созданные с 16 по 21 век. В этот же день в Уральском центре народного искусства зрелищным концертом отпразднует свое 75-летие Уральский хор. 11 декабря во второй раз за свою музыкальную карьеру в Екатеринбург приедет молодой вокалист Сергей Дудинский, признанный музыкальными критиками королем романса. В Филармонии он порадует слушателей старыми добрыми советскими песнями и зарубежными хитами.

Выступят в Екатеринбурге и звезды отечественной эстрады. 17 декабря в ККТ «Космос» любимец всех женщин Стас Михайлов представит поклонникам предновогоднюю программу.

- «Народный корпоратив» Стаса Михайлова имеет все шансы стать одной из российских новогодних традиций, - заявлено на официальном сайте певца. - Суть уже полюбившегося поклонникам формата остаётся прежней - никакого официоза, никакой скуки: веселимся, танцуем, поём и заряжаемся позитивными эмоциями на весь предстоящий год!

Фанаты рок-музыки не пропустят долгожданный концерт экс-вокалиста легендарной «Арии» с другими именитыми музыкантами. Они представят уральской публике новый симфонический рок-проект «Небеса» 21 декабря. А в преддверии Нового года, 24 декабря, екатеринбуржцам подарит настоящую музыкальную сказку любимый народом Хор Турецкого. Подробнее о программе, стоимости билетов, времени и месте проведения читайте по ссылкам.