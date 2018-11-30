2018-11-30T16:44:38+03:00
Общество

Новогодние постановки для детей в Екатеринбурге: фикси-шоу «Операция Новый год» и «Приключения Снеговичка»

«Комсомолка» составила обзор концертов и спектаклей на Новый год для детей в уральской столице
Дарья РЯБОВА
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Новогоднее представление с котом Филармоником Фото: официальная группа Детской филармонии во ВконтактеНовогоднее представление с котом Филармоником Фото: официальная группа Детской филармонии во Вконтакте
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В Екатеринбурге с самого начала зимы до рождественских каникул начнут активно отмечать Новый год. Во многих театрах и музыкальных площадках уже вовсю анонсируют предстоящие шоу, на которые постепенно начинают скупать билеты предприимчивые уральцы. Не упустите момент, чтобы подарить малышу настоящее чудо.

Уже 1 декабря в Детской филармонии пройдет концерт детских творческих коллективов со всей Свердловской области. На этой же площадке 2, 5 и 16 декабря артисты представят музыкальную постановку «Карнавал игрушек» для малышей в возрасте от 1 года. Также в Детской филармонии по традиции дадут мюзиклы «Маули и Лия», «Парижские тайны» и театрализованный концерт «Гуси-лебеди» - сказку расскажет знаменитый кот Филармоник. Подробнее о ценах, датах и программе постановок читайте по ссылке.

Музыкальную сказку "Щелкунчик" 2 декабря покажут в Свердловской филармонии. Сыграют её виртуозы-барабанщики.

- Уже традицией в нашей стране стал просмотр под Новый год сказки немецкого писателя-мистика Гофмана «Щелкунчик» на музыку великого русского композитора Чайковского, - заявляют в пресс-службе Филармонии. - В этой волшебной истории есть всё — вера в чудо, отвага и добро. Вас ждет ощущение настоящего праздника, с пушистой красавицей ёлкой, ожившими игрушками, танцующей прекрасной феей, храбрыми солдатиками, вступившими в неравный бой со свитой Мышиного короля, и, конечно, Щелкунчик, который становится настоящим Принцем.

А 23 декабря детский хор Дома музыки устроит для маленьких и взрослых настоящее волшебство - споют знакомые всем новогодние хиты и светлые добрые европейские рождественские произведения. А после концерта всех ждет хоровод вокруг елки с Дедом Морозом. Также на площадке пройдет новогодний концерт с песочной анимацией и постановка театра кукол «Приключения Снеговичка». В январе малышей ждет череда увлекательных шоу с героями из любимых мультфильмов. Фикси-шоу «Операция Новый год», интерактивный спектакль «Три кота: С Новым годом» и мюзикл «Лукоморье». Подробнее о них также читайте по ссылке.

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