В субботу пройдет открытие самой протяженной трассы в «Солнечной долине»

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-30T16:48:33+03:00

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В южноуральском горнолыжном курорте «Солнечная долина» уже 1 декабря откроют трассу длиной более тысячи километров. В совокупности все трассы на склоне горы «Известной» образуют пять километров — и они уже доступны для массового катания. В этот же день в спортивном комплексе запустится кресельный подъемник. Подробнее о стоимости проката и подъемника читайте по ссылке.

- Отдохнуть после долгого и энергозатратного катания, многочисленных спусков и просто прибывания на свежем воздухе можно в кофейне на вершине горы, - рассказывает пресс-секретарь горнолыжного комплекса. - Там вам наверняка придется по душе нежный лавандовый раф или же бодрящие коктейли в баре от «Beluga hunting». В одном из ресторанов «Солнечной долины» вы сможете попробовать сыры из местных сыроварен. Чем не подак родным после отличного уикэнда?

С начала зимы в «Солнечную долину» станет добираться намного удобнее, ведь из Челябинска прямо до курорта начнет ходить маршрут «Снегирь», созданный для посетителей Sunny Valley. Он был разработан еще в прошлом сезоне и пользовался большой популярностью у любителей активного отдыха. За зиму 2017-2018 года электропоезд доставил на горнолыжный комплекс более десяти тысяч человек.