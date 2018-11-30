2018-11-30T16:22:44+03:00
Происшествия

На Урале полицейские по фотографии на сайте объявлений вычислили похитителя дорогого велосипеда

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы
Данил СВЕЧКОВ
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Похититель попытался избавиться от велосипеда, когда им заинтересовались полицейские, но ему это не помогло.Похититель попытался избавиться от велосипеда, когда им заинтересовались полицейские, но ему это не помогло.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию Новой Ляли за помощью обратилась 44-летня местная жительница. Она заявила, что у ее сына похитили дорогой велосипед стоимостью 20 тысяч рублей. Сыщики, предположив, что похититель захочет продать транспортное средство, стали смотреть объявления в Сети.

- Поиски в Интернете очень скоро принесли свои плоды, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - На одном из сайтов объявлений оперативники обнаружили пропавший велосипед. Детально изучив анонимное объявление, полицейские выявили место, где была сделана фотография похищенного имущества.

Вышли они и на того, кто похитил велосипед. Им оказался 17-летний парень, уже имевший проблемы с законом.

- Со слов подозреваемого, 20 ноября они с приятелем зашли в подъезд дома на переулке Клубном, чтобы погреться и заметили дорогой велосипед, - добавляют в ведомстве. - У них созрел умысел похитить двухколесное средство передвижения с целью последующего сбыта. Разместив объявление в одной из социальных сетей, они стали ждать покупателя. Вскоре предприимчивые подростки узнали, что делом о пропаже занимается полиция. Надеясь увести от себя подозрения, старший брат попросил младшего подкинуть улику в чужой подъезд.

Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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