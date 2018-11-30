По факту гибели под колесами трактора охранника уральской колонии завели уголовное дело
Неделю назад в Краснотурьинске погиб сотрудник местной исправительной колонии. Трагедия произошла утром, когда младший инспектор группы надзора отдела безопасности контролировал осужденных на участке лесозаготовок в поселке Кытлым.
34-летний охранник находился за рулем трактора. В какой-то момент он зацепил тросом поваленные деревья и потянул их лебедкой трактора. В результате техника опрокинулась на бок, а инспектор получил множественные травмы, от которых скончался.
- Согласно должностной инструкции младшего инспектора 1 категории группы надзора отдела безопасности в его должностные обязанности не входило управление транспортными средствами. Обстоятельства смерти позволяют сделать вывод о нарушении требований законодательства об охране труда, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Материалы были переданы в следственные органы, которые по факту гибели охранника колонии возбудили уголовное дело.