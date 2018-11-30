По факту гибели под колесами трактора охранника уральской колонии завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-30T15:15:50+03:00

Садиться за руль трактора не входило в обязанности охранника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина погиб, когда присматривал за осужденными на лесозаготовках

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Неделю назад в Краснотурьинске погиб сотрудник местной исправительной колонии. Трагедия произошла утром, когда младший инспектор группы надзора отдела безопасности контролировал осужденных на участке лесозаготовок в поселке Кытлым.

34-летний охранник находился за рулем трактора. В какой-то момент он зацепил тросом поваленные деревья и потянул их лебедкой трактора. В результате техника опрокинулась на бок, а инспектор получил множественные травмы, от которых скончался.

- Согласно должностной инструкции младшего инспектора 1 категории группы надзора отдела безопасности в его должностные обязанности не входило управление транспортными средствами. Обстоятельства смерти позволяют сделать вывод о нарушении требований законодательства об охране труда, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Материалы были переданы в следственные органы, которые по факту гибели охранника колонии возбудили уголовное дело.