2018-11-30T15:15:50+03:00
Общество

По факту гибели под колесами трактора охранника уральской колонии завели уголовное дело

Мужчина погиб, когда присматривал за осужденными на лесозаготовках
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Садиться за руль трактора не входило в обязанности охранникаСадиться за руль трактора не входило в обязанности охранникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Неделю назад в Краснотурьинске погиб сотрудник местной исправительной колонии. Трагедия произошла утром, когда младший инспектор группы надзора отдела безопасности контролировал осужденных на участке лесозаготовок в поселке Кытлым.

34-летний охранник находился за рулем трактора. В какой-то момент он зацепил тросом поваленные деревья и потянул их лебедкой трактора. В результате техника опрокинулась на бок, а инспектор получил множественные травмы, от которых скончался.

- Согласно должностной инструкции младшего инспектора 1 категории группы надзора отдела безопасности в его должностные обязанности не входило управление транспортными средствами. Обстоятельства смерти позволяют сделать вывод о нарушении требований законодательства об охране труда, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Материалы были переданы в следственные органы, которые по факту гибели охранника колонии возбудили уголовное дело.

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