2018-11-30T14:36:49+03:00
Происшествия

Ревность по-уральски: она не пришла ночевать, а он поджег квартиру

Мужчина долгое время не мог дозвониться до возлюбленной и решил ей отомстить
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Тавде разыгрались нешуточные любовные страсти, которые в итоги дошли до криминала. 39-летний ревнивец чуть не спалил квартиру своей возлюбленной. Так мужчина решил отомстить пассии за то, что она не пришла ночевать домой.

В тот день гражданская жена обвиняемого должна была вернуться с рабочей смены, но решила погостить у матери. Мужчина долго не мог дозвониться - супруга не отвечала - психанул и решил отомстить.

- Это очень разозлило мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы отомстить подруге, он решил поджечь диван в квартире. Принес дрова, положил на диван, поджег и покинул жилище, решив временно скрыться у родственников, - рассказали в МО МВД России «Тавдинский».

К счастью, соседи вовремя почувствовали запах гари и вызвали пожарных, которые успели спасти жилище. Злоумышленник вину признал и написал явку с повинной. На него заведено уголовное дело. Теперь ревнивцу грозит до пяти лет колонии или трудотерапия.

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