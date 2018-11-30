Кто владеет и информацией – тот владеет миром
С середины 20 века в результате прогресса и бурного развития науки и техники роль информации возросла в разы, поэтому и Всемирный день информации, который отмечают с 1994 года, набирает популярность. 27 ноября, в Оренбургской области прошел единый День информации. В городе Бугуруслане, Сорочинском городском округе, Акбулакском, Александровском, Бузулукском, Курманаевском, Новосергиевском, Первомайском и Сакмарском районах будут работать информационные группы Правительства области.
Их возглавят первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов, вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова, министры.
Представители власти обсудят социально-экономические показатели развития Оренбургской области, новую систему регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами, переход на цифровое телевещание. Также состоятся приемы граждан по личным вопросам.