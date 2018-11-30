Директор екатеринбургского ЦПКиО останется на посту до февраля

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-30T12:05:45+03:00

Мэрия продлила контракт с Романом Шадриным еще на два месяца

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Директор парка культуры и отдыха имени Маяковского в очередной раз сохранил за собой этот пост. Мэрия Екатеринбурга продлила с Романом Шадриным контракт еще на два месяца - до февраля следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации.

Руководителем ЦПКиО Шадрин стал в 2015 году. В апреле 2018-го контракт истек, но мэрия продлила его до 30 ноября и не стала объявлять ранее планируемые выборы нового директора парка через конкурс.