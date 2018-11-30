У бизнесмена из Екатеринбурга приставы забрали и вылили 46 бутылок коньяка и водки

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-30T10:09:12+03:00

Предприниматель имел лицензию на продажу только безалкогольных напитков

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В Екатеринбурге судебные приставы пресекли продажу контрафактного алкоголя. Нелегальную продажу вел местный предприниматель, который имел лицензию на реализацию только безалкогольных напитков.

- Суд признал предпринимателя виновным в нарушении правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и назначил штраф в 5 тысяч рублей с конфискацией 25 бутылок водки, 16 бутылок пива и 5 бутылок коньяка, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

В общей сложности бизнесмен лишился 39 литров алкоголя. Весь контрафакт был уничтожен.