2018-11-30T10:00:44+03:00
Экономика

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО

Чистая прибыль составила больше 6,5 миллиардов рублей
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выпустил консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам.

По итогам 9-ти месяцев 2018 года чистая прибыль Банка составила 6 619 миллионов рублей, что более чем в 2 раза превысило прибыль Банка за 9 месяцев 2017 года.

На 1 октября 2018 года капитал Банка составил 85 311 миллионов рублей.

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