2018-11-30T09:48:21+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге поймали студентов, которые рекламировали наркотики через граффити

Молодые люди хотели подзаработать, а теперь самим придется раскошелиться на штраф
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Приятелям придется заплатить от 4000 до 5000 рублейПриятелям придется заплатить от 4000 до 5000 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали двух студентов, рекламирующих наркотики. Во время дежурства наряд ППС заметил молодых людей, которые рисовали на стене жилого дома на Сурикова. Полицейские задержали хулиганов, а когда рассмотрели граффити, оказалось, что это не просто картинки.

- Рекламу запрещенных веществ студенты наносили с помощью трафаретов и спрей-красок черного цвета, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. -Задержанные вину признали и пояснили, что занимались незаконной рекламой из корыстных побуждений, им обещали заплатить за каждую надпись 100 рублей.

«Художники» будут привлечены к административной ответственности. Им придется заплатить от 4 до 5 тысяч рублей. Материалы дела уже переданы в суд.

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