В Верхней Салде задержали мужчину с кошкой, ограбившего хлебный киоск

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-30T09:11:20+03:00

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В Верхней Салде полицейские «по горячим следам» раскрыли ограбление хлебного киоска. Неизвестный напал на продавщицу и забрал всю выручку - четыре тысячи рублей. Несмотря на страх, женщина смогла запомнить приметы налетчика.

Примерный рост, возраст и темная одежда были не очень эффективным для поимки описанием, но выручила кошка. Точнее изображение ее силуэта на спине куртки грабителя. Спустя 15 минут мужчину задержали в 300 метрах от места преступления.

- В карманах куртки была обнаружена похищенная сумма. Злоумышленником является ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 36-летний местный житель, который вышел из тюрьмы около года назад, - рассказали в МО МВД России «Верхнесалдинский». - На преступление его подтолкнул алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до семи лет колонии. До решения суда он будет находиться по арестом.