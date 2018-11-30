2018-11-30T08:43:24+03:00
Экономика

Атомные города Среднего Урала получат 450 миллионов рублей

Деньги пойдут на развитие инфраструктуры
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Атомные города Свердловской области получат 450 миллионов рублей из областного бюджета на обустройство инфраструктуры. Деньги до конца этого года равно поделят между Заречным, Новоуральском и Лесным.

Средства на развитие муниципалитетов выделяются в рамках соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и правительством региона.

- Госкорпорация направляет дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона. Это позволяет перечислять дополнительные бюджетные ассигнования на развитие Лесного, Заречного и Новоуральска - свердловских городов, где работают предприятия «Росатома», - рассказали в Департаменте информполитики региона. - Деньги идут на обустройство и улучшение социальной и инженерной инфраструктуры, строительство спортивных объектов, обустройство территорий закрытых городов.

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