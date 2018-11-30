Атомные города Среднего Урала получат 450 миллионов рублей
Атомные города Свердловской области получат 450 миллионов рублей из областного бюджета на обустройство инфраструктуры. Деньги до конца этого года равно поделят между Заречным, Новоуральском и Лесным.
Средства на развитие муниципалитетов выделяются в рамках соглашения о сотрудничестве между ГК «Росатом» и правительством региона.
- Госкорпорация направляет дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона. Это позволяет перечислять дополнительные бюджетные ассигнования на развитие Лесного, Заречного и Новоуральска - свердловских городов, где работают предприятия «Росатома», - рассказали в Департаменте информполитики региона. - Деньги идут на обустройство и улучшение социальной и инженерной инфраструктуры, строительство спортивных объектов, обустройство территорий закрытых городов.