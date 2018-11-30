2018-11-30T08:05:59+03:00
Общество

На Урале оштрафовали стоматологию, которая пыталась взяткой прикрыть нелегальную хирургию

Врачей поймали с поличным во время «проверочной закупки»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За молчание об их незаконной деятельности врачи предлагали 50 тысяч рублейЗа молчание об их незаконной деятельности врачи предлагали 50 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменск-Уральском оштрафована стоматологическая клиника, которая проводила хирургические операции, не имея на это лицензии. Убедиться в нарушении ООО «СК «ВиТаВлаДент» помогла «проверочная закупка». Для этого под видом пациента на прием к врачу записался полицейский.

- Однако директор предложил ему 50 тысяч рублей за непривлечение стоматологической клиники к ответственности. Но сотрудник полиции сообщил о противоправных действиях в прокуратуру, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд оштрафовал клинику на 1 миллион рублей. В настоящее время стоматология полностью его оплатила.

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