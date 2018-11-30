2018-11-30T07:42:14+03:00
Общество

В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 32

Новую схему движения введут на время забега «Европа-Азия»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На полдня спортсмены выгонят транспорт из центра городаНа полдня спортсмены выгонят транспорт из центра городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в предстоящее воскресенье, 2 декабря, пройдет III городской зимний полумарафон «Европа-Азия». Из-за забега в центр города в этот день лучше не соваться. С 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение всего транспорта по улице Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта и по 8 Марта от Бориса Ельцина до проспекта Ленина.

Из-за этого изменится маршрут автобуса № 32, следующего от Драмтеатра до микрорайона Компрессорный.

- Маршрут будет укорочен. Автобусы будут следовать до остановки «Метро площадь 1905 года» по улицам: Восточная, Малышева, 8 Марта, проспект Ленина, Восточная, далее по маршруту, - рассказали в МОАП.

Также временно отменят остановку «Драмтеатр» по улицам Бориса Ельцина и 8 Марта.

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