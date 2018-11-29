В Свердловской области шесть тысяч человек остались без воды

СЕГОДНЯ 17:08 2018-11-29T17:08:23+03:00

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В Североуральском городском округе без питьевой воды остался поселок Черемухово, в котором проживает около 6 тысяч человек. Прорыв трубопровода случился во время дорожных работ, восстановить подачу воды обещают к утру пятницы.

- Сегодня 29.11.2018 в 14:40 на 109 км. трассы Серов-Ивдель при проведении дорожных работ был поврежден водовод питьевого водоснабжения, снабжающий поселок Черемухово.В 19:00 будет собрана Комиссия по чрезвычайным ситуациям, - рассказали в администрации округа.

Добавим, что летом этого года Североуральск уже оставался без питьевой воды из-за провал русла реки Калья.