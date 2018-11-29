Пассажир «Кольцово» задекларировал часы за три миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-29T14:46:31+03:00

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Уральцы при поездке за границу начали активно декларировать часы и ювелирные изделия. Все дело в том, что в силу вступили изменения Уголовного кодекса. С 24 ноября расширен список стратегически важных товаров и ресурсов. К ним относятся и украшения, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей.

Одним из первых таких пассажиров стал мужчина, задекларировавший наручные часы за три миллиона рублей. Житель Екатеринбурга, летевший в Дубай, объяснил, что узнал о поправках.

- За последнюю неделю уже более десяти уральцев при вылете в другие страны также задекларировали свои часы за миллион и два миллиона рублей, а также ювелирные украшения на один миллион и сорок два миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Кроме изделий из драгоценных металлов и камней, жемчуга, дорогих карманных и наручных часов теперь в перечень стратегически важных товаров и ресурсов включены корпуса, ремешки, ленты и браслеты из драгметалла, а также руды и концентраты драгметаллов.

За контрабанду товаров общей стоимостью свыше миллиона рублей может грозить тюремный срок от 3 до 7 лет и крупный штраф.

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