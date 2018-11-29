2018-11-29T14:10:40+03:00
Общество

Евгений Ройзман посоветовал депутату «ГУЛАГ - хорошая вещь» откреститься от своих слов

В противном случае, по мнению экс-мэра Екатеринбурга, хорошего политического будущего ему не видать
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Евгений Ройзман: "Они это все на других примеряют, а на себя нет"Евгений Ройзман: "Они это все на других примеряют, а на себя нет"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал заявление 23-летнего депутата Гордумы о том, что «ГУЛАГ» - хорошая вещь на самом деле». Высказывание принадлежит Андрею Пирожкову, который также предложил донаименовать аэропорт «Кольцово» в честь Сталина.

- Он не один такой коммунистический депутат в Екатеринбурге. Надо понимать, что в Городскую думу его завел человек, у которого в свое время мать была репрессирована. Эти молодые, которые хотят ГУЛАГ, они же это на других примеряют, а на себя нет, - сказал Ройзман на своем ютуб-канале. - Если только электорат задумается, о чем действительно идет речь, то коммунистам не позавидуешь. Если они хотят иметь нормальное политическое будущее, им следует от этого откреститься и никогда больше не упоминать.

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