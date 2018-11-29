В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Инженерную

СЕГОДНЯ 12:30 2018-11-29T13:59:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге специалисты ООО «Мегахим-Проект»» почти на два месяца перекроют движение на улице Инженерной. С 29 ноября до 20 января нельзя будет проехать на стометровом участке между домами № 13 и № 15. Рабочие будут ремонтировать здесь теплосети.

- Автомобилистам необходимо заблаговременно объезжать закрытый на ремонт объект УДС на Химмаше, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Сделать это можно по соседним улицам Косарева и Водной, а также переулкам Прибрежному и Днепровскому.