В Екатеринбурге на два месяца закроют улицу Инженерную
Здесь будут ремонтировать теплосети
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге специалисты ООО «Мегахим-Проект»» почти на два месяца перекроют движение на улице Инженерной. С 29 ноября до 20 января нельзя будет проехать на стометровом участке между домами № 13 и № 15. Рабочие будут ремонтировать здесь теплосети.
- Автомобилистам необходимо заблаговременно объезжать закрытый на ремонт объект УДС на Химмаше, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Сделать это можно по соседним улицам Косарева и Водной, а также переулкам Прибрежному и Днепровскому.