2018-11-29T12:30:08+03:00
Спорт

На футбол уже не успеет: областной суд признал незаконным решение ФСБ, не пустившей екатеринбуржца на ЧМ-2018

Антон Маслов так и не побывал на мундиале
Олег Галимов
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Мужчине не выдали паспорт болельщикаМужчине не выдали паспорт болельщикаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Екатеринбурга Антон Маслов со второй попытки оспорил решение ФСБ, которая не пустила его на матчи мундиаля. Как ранее сообщала «Комсомолка», мужчина приобрел билеты на футбол и хотел посетить игры на Центральном стадионе вместе с дочкой, но Минкомсвязи отказало ему в допуске.

Районный суд поддержал решение ФСБ, но высшая инстанция вынесла другой вердикт.

- Свердловский областной суд сегодня удовлетворил административный иск Антона Маслова к Федеральной службе безопасности Российской Федерации и Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе суда. - Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, что в уральская столица принимала четыре игры ЧМ-2018, в том числе и матч будущих чемпионов мира сборной Франции.

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