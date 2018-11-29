На футбол уже не успеет: областной суд признал незаконным решение ФСБ, не пустившей екатеринбуржца на ЧМ-2018
Житель Екатеринбурга Антон Маслов со второй попытки оспорил решение ФСБ, которая не пустила его на матчи мундиаля. Как ранее сообщала «Комсомолка», мужчина приобрел билеты на футбол и хотел посетить игры на Центральном стадионе вместе с дочкой, но Минкомсвязи отказало ему в допуске.
Районный суд поддержал решение ФСБ, но высшая инстанция вынесла другой вердикт.
- Свердловский областной суд сегодня удовлетворил административный иск Антона Маслова к Федеральной службе безопасности Российской Федерации и Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе суда. - Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано сторонами.
Напомним, что в уральская столица принимала четыре игры ЧМ-2018, в том числе и матч будущих чемпионов мира сборной Франции.